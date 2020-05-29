Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Режиссер Квентин Тарантино назвал фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть» (2010) об основателе Facebook лучшим фильмом последнего десятилетия, сообщает Premiere.

Он назвал Финчера лучшим. «Сдаюсь. Он разносит всех конкурентов», — говорит Тарантино.

На втором месте Квентин Тарантино расположил военную драму «Дюнкерк» Криса Нолана.

Главные роли в «Социальной сети» сыграли Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд и Джастин Тимберлейк. В основу сценария легла книга Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве».

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