Умер кинозлодей Энтони Джеймс

Актер Энтони Джеймс скончался в возрасте 77 лет, передает Variety.

Смерть наступила еще 26 мая. Энтони Джеймс страдал от онкологического заболевания.

Актер часто играл злодеев в кино и на телевидении. Играл в фильмах «Полуночная жара», «Голый пистолет 2 1/2», «Тайны отца Даулинга» и др., снимался в сериалах «Коломбо», «Звездный путь: следующее поколение», «Старски и Хатч», «Ангелы Чарли», «Женаты и с детьми» и др.

Последней его актерской работой стал фильм Клинта Иствуда «Непрощенный» (1992), в нем он сыграл владельца борделя. После этого он ушел из актерской профессии и занялся писательством и живописью. В 1994 году он опубликовал книгу стихов и картин «Язык сердца», его работы выставлялись в галереях Нью-Йорка, Бостона и Майами. В 2014 году вышла книга воспоминаний экс-артиста под названием «Играя лицом».