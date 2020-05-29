Пригожину и Лепсу отказали в получении МРОТ
Звезды российского шоу-бизнеса подали в ФНС документы на получение для сотрудников своих компаний МРОТ в размере 12 130 руб., сообщает «Собеседник».
Известно, что эстрадному исполнителю Григорию Лепсу было отказано. Он подал заявку на господдержку ювелирной компании, в которой ему принадлежат 20% акций. Однако сокращения в компании в период пандемии составили более 10%, и заявку отклонили. Продюсер Иосиф Пригожин также получил отказ по одной из заявок. Его совместное ресторанное предприятие с Эмином Агаларовым также уволило слишком много сотрудников.,
Аналогичные заявки были одобрены Николаю Баскову, Диме Билану и телеведущей Регине Тодоренко.
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