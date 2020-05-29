Рок-группа «Кино» показала клип на песню «Мама, мы все тяжело больны»

Рок-группа «Кино» опубликовала новый клип на композицию «Мама, мы все тяжело больны», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.

По словам продюсера Александра Цоя, сына покойного лидера группы, песни для видео были выбраны еще прошлой осенью, а сюжеты для графики придумывались в новогодний период. «Но, видимо, у группы «Кино» такая судьба — идеально попадать во время», — пояснил Цой. Съемки клипа проходили в конце прошлого года.

Через тридцать лет после распада рок-группа воссоединится и даст двухчасовые концерты в Петербурге, Минске, Риге и Москве с октября по ноябрь 2020 года.

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