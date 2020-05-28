Продюсер «Ласкового мая» назвал Шнурова гаденышем

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин у себя в Instagram раскритиковал Сергея Шнурова, который упрекнул артистов в участии в публичных праздниках и бюджетных мероприятиях.

Разин предположил, что Шнурова на официальные праздники никто не приглашает. «Да кто тебя, гаденыша, с таким поганым языком, с матами может пригласить на День города? Это тебя жаба душит, что мы постоянно работаем на подобных мероприятиях», — негодует Разин, предлагая Шнурову прекратить завидовать. «Шнур, как ты был помойником, так ты им и остался», — отрезал он.

Ранее в онлайн-перепалку со Шнуровым вступил и продюсер Иосиф Пригожин.

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