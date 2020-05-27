Мюзикл Максима Леонидова и первый сериал HBO Max в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на четверг, 28 мая.

В 19:00 зрители смогут увидеть нашумевший мюзикл 2012 года «Растратчики» по одноименной повести Валентина Катаева. В 1928 году Катаев сделал на ее основе пьесу для МХАТа, а уже в наши дни музыку для современной постановки написал Максим Леонидов, исполнивший вместе с Артемом Лысковым одну из главных ролей в истории бухгалтера и кассира, решившихся на растрату казенных денег, чтобы сбежать от быта повседневности. Теперь им приходится скрываться по России эры нэпа, попадая в каверзные ситуации, и рискованно балансировать на грани закона, чтобы не попасть в тюрьму.

В 22.00 подписчиков Okko ожидает мировая премьера — первый игровой сериал стриминг-сервиса HBO Max «Личная жизнь». В первом сезоне проекта-антологии зрители увидят историю любви девушки Дарби в исполнении Анны Кендрик, от чувства влюбленности до угасания романтических отношений посреди бурлящего Нью-Йорка. Преодоление неуверенности, проблем с родителями и обретение чувства независимости — создатель шоу Пол Фиг рассматривает любовь с детальностью исследователя в поисках ответа на вопрос – как в современной жизни среди множества сердец найти одно-единственное. Его новое шоу будет доступно в подписке «Сериалы Amediateka» с 28 мая.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

9:00 — высокоинтенсивная интервальная тренировка для всех возрастов, составленная с применением принципа Табата, поможет оставаться в форме не выходя из дома в рамках проекта #ФитнесПротивВируса;

12:00 — интересующимся историей Москвы подойдет цикл лекций «Московские тайны» искусствоведа Армена Апресяна, который раскроет секреты известных и потаенных столичных домов, метро, театров и дворов;

День

14:00 — видеоурок от шеф-повара Яны Першиной с рецептом ризотто с грибами из серии видеоуроков «Готовим дома с Novikov School» поможет порадовать себя и близких домашним блюдом экстра-класса;

16:00 — передача «Машина времени в Италии» даст возможность погрузиться в историю древнего Рима и культуры современной Италии и больше узнать об этой стране и ее уникальном пути;

Вечер

19:00 — мюзикл 2012 года «Растратчики» по повести Валентина Катаева с Максимом Леонидовым в главной роли;

21:00 — еврейская народная сказка «Находчивый мальчик» в исполнении Анны Глаубе расскажет, как непосредственность помогает детям лучше взрослых решать сложные задачи;

22:00 — мировая премьера — первый игровой сериал HBO Max «Личная жизнь», посвященный проблемам в отношениях жителей большого города.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.