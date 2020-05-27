Netflix нашел новое свидетельство визитов Клинтона на остров педофила Эпштейна

Бывший работник финансиста и педофила Джеффри Эпштейна стал героем нового документального фильма Netflix «Jeffrey Epstein: Filthy Rich», посвященного покончившему с собой миллиардеру.

70-летний Стив Скалли работал на вилле, принадлежавшей осужденному за сексуальные преступления Эпштейну, и теперь говорит, что сожалеет об этом. Он утверждает, что видел на острове экс-президента США Билла Клинтона в компании Джеффри Эпштейна. Тогда рядом с ними не было других гостей, передает слова Скалли The Sun.

Кроме того, Скалли вспомнил, что однажды видел обнаженного гостя, окруженного тремя девушками топлес, а также встречал на вилле «важных людей».

Ранее представитель Билла Клинтона заявлял, что любые заявления о якобы имевших место визитах экс-президента на остров — это неправда.

До этого женщина по имени Вирджиния Джуффре заявляла, что была секс-рабыней Эпштейна в возрасте 17 лет и видела среди гостей острова Билла Клинтона. При этом она подчеркнула, что Клинтон никогда не вел себя при ней неподобающим образом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Билл Клинтон выпустит роман о похищенной дочери президента

— Моника Левински спродюсирует фильм о позоре

— Netflix снимет сериал по мотивам предвыборной гонки Хиллари Клинтон