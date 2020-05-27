Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

Победитель «Танцев со звездами» актер Иван Стебунов рассказал о своих чувствах по поводу финала шоу, сообщает «Стархит».

Он обеспокоен состоянием участников, которым пришлось покинуть проект по состоянию здоровья: Елена Летучая сломала ребро, Мария Ивакова, Дарья Мороз и Алена Бабенко перенесли COVID–19. «Мне искренне жаль, потому что я хотел, чтобы в финале была настоящая рубка», — сожалеет Иван, пожелавший коллегам скорейшего восстановления.

Финал 11 сезона шоу «Танцы со звездами» прошел на телеканале «Россия 1» на днях. Иван Стебунов выступал на проекте в паре с Инной Свечниковой.

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