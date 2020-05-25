Disney впервые выпустила мультфильм с главным героем — геем

Студии Disney и Pixar впервые в своей истории выпустили мультфильм с главным героем — геем.

Премьера мультфильма Out состоялась 22 мая на стриминговой платформе Disney+. Центральный персонаж мультфильма — мужчина-гей, который хочет переехать в другой город со своим партнером, но опасается рассказать о своей личной жизни семье.

Первым для Disney открытым ЛГБТ-персонажем стала полицейская-циклоп Спектр — второстепенная героиня в мультфильме «Вперед!», премьера которого состоялась в России в начале марта.

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