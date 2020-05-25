Тарзан ответил на насмешки после сравнения доходов пенсионеров и артистов

Актер и бодибилдер Сергей «Тарзан» Глушко в Instagram ответил на насмешки и осуждение после того, как якобы сравнил доходы пенсионеров и артистов во время пандемии коронавируса.

Он попросил хейтеров «придержать лошадей» и заявил, что статья, в которой ему приписывают эти слова, является фейком, а высказывание было вырвано из контекста. «Я в силу своих скромных возможностей всегда пытался помогать, я никогда не кичился этим, но уж коль ситуация вынудила, я могу это сказать, мне нечего стыдиться», — заявил Глушко.

Ранее интервью с Глушко, в ходе которого артист якобы пожаловался, что артисты во время пандемии коронавируса «не имеют ни копейки», опубликовал портал Teleprogramma.pro.

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