Участник группы Bad Balance Купер погиб при пожаре в квартире

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В Петербурге скончался участник группы Bad Balance, рэпер Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер. Об этом сообщил на своей странице в Instagram основатель Bad Balance Мастер Шеff (Влад Валов).

Музыкант умер в возрасте 43 лет. Он сгорел при пожаре в квартире в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила.

Купер – участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108 и сольный рэп-исполнитель. Он записал сольный альбом «ЙА», в составе Bad Balance принял участие в создании песни «Питер – Я Твой», которая стала одним из самых известных треков коллектива.