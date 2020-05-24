Покрас Лампас заявил о пропаже своих работ на улицах Петербурга

Художник Покрас Лампас заявил о пропаже своих уличных работ в Петербурге. Об этом художник написал на своей странице в Instagram.

23 мая он инсталлировал вместе с приятелями работы по городу.

«Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали 5 из 6 работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку», — рассказал художник.

Он добавил, что в Петербурге не так много стрит-арта, а значит больше «прекрасных мест для работы».

Покрас Лампас выразил надежду, что его пропавшие работы не будут перепродавать в интернете.

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