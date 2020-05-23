Умерла 22-летняя участница реалити-шоу Netflix
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Японская профессиональная рестлерша и участница реалити-шоу Netflix «Дом с террасой» Хана Кимура умерла в возрасте 22 лет. Об этом сообщает Variety.
Причина смерти девушки не называется, однако в пятницу, 22 мая, девушка выложила в истории в Instagram фотографию свей кошки и написала «прощайте».
Кроме того, Кимура недавно публиковала в Twitter несколько тревожных записей, в одной из которых говорилось, что она «больше не хочет быть человеком».
Также рестлерша сталкивалась с травлей в интернете и ей было сложно справляться с этим.