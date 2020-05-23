Бузова заявила, что была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что готова была приехать на переговоры с захватчиком отделения столичного банка, расположенном на Земляном валу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка отметила, что была готова это сделать в «любой момент», если бы это было необходимо и с такой просьбой к ней обратились бы правоохранительные органы.

«Я уже в курсе, что этот ужас закончился. И слава богу, что никто не пострадал! Наши спецслужбы сработали идеально! Спасибо им за это», — прокомментировала ЧП в столичном банке Бузова.

Ранее стало известно, что злоумышленник удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. При этом он требовал привезти к нему Бузову. По словам мужчины, она у него «что-то украла». Злоумышленник был задержан. Против него возбудили уголовное дело о захвате заложников.

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