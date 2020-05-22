Героиновая эпидемия в США и концерт Владимира Преснякова в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на субботу, 23 мая.

В 17:00 в рамках проекта Okko и Сбербанка «Шоу ON!» выступит певец и композитор Владимир Пресняков-младший с онлайн-концертом «Слушая тишину». В трансляции прозвучат как проверенные временем хиты «Замок из дождя», «Аэропорты», «Странник» и «Только где ты», так и новые песни «Слушая тишину», «Я помню», «Никудышный ангел» и «Я все помню». В преддверии концерта Пресняков обратился к поклонникам с приглашением.

«Будем вместе петь давно знакомые и любимые песни, получать

удовольствие от хорошего звука, живого исполнения и моих новых песен. Нам с вами не будет скучно!» — пообещал артист.

На этой неделе в Okko дебютировал детективный мини-сериал «Кайфтаун» от сценаристки «Менталиста» и «Готэма» Ребекки Каттер и продюсера «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймера. По сюжету мрачного шоу к заливу у маленького городка Провинстаун прибило труп девушки. Его находит открытая лесбиянка и ярая тусовочница Джеки Куинонс (Моника Реймунд), которая служит офицером рыболовного надзора. До этого происшествия Провинстаун был известен как главный курорт ЛГБТ-сообщества, но в ходе расследования он оказывается очагом новой героиновой эпидемии. В Okko «Кайфтаун» доступен под подписке «Сериалы Amediateka».

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

09:00 — шеф-повар Яна Першина предлагает приготовить на завтрак сырники по рецепту из цикла видео-уроков от Novikov School;

12:00 — семейный мультфильм «Тролли: Мировой тур», продолжающий историю про разноцветных малышей, которые обожают музыку;

День

14:00 — видеоурок «Танец живота» для развития координации, музыкальности и укрепления мышечного корсета из серии тренировок #ФитнесПротивВируса. Тренер познакомит зрителей с базовыми элементами популярного восточного танца и научит основным хореографическим связкам;

17:00 — онлайн-концерт Владимира Преснякова в рамках проекта Okko и Сбербанка «Шоу ON!»;

Вечер

19:00 — биографический фильм «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры», воспроизводящий основные вехи жизни создателя «Моны Лизы» с помощью современных технологий;

21:00 — бессюжетная драма «О бесконечности», благодаря которой швед Рой Андерссон получил Серебряного льва за лучшую режиссерскую работу на Венецианском кинофестивале в 2019 году. Фильм состоит из меланхоличных и трагикомических зарисовок, рассказанных голосом Шахерезады и утратившим веру священником;

22:00 — первый эпизод сериала «Кайфтаун» о героиновой эпидемии в США. Доступен по подписке «Сериалы Amediateka».

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.