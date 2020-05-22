Клип Реввы «Зацепила» набрал 200 миллионов просмотров

Клип шоумена Александра Реввы и его проекта »Артур Пирожков» на песню «Зацепила», опубликованный в марте 2019 года, набрал более 200 млн просмотров на YouTube.

Пирожков в клипе ищет «Золушку» и рассказывает о чувствах к ней.

Песня «Зацепила» в прошлом году получила несколько музыкальных премий, в том числе награду телеканала RU.TV в номинации «Звезда танцпола».

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