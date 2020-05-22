Клип Реввы «Зацепила» набрал 200 миллионов просмотров
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Клип шоумена Александра Реввы и его проекта »Артур Пирожков» на песню «Зацепила», опубликованный в марте 2019 года, набрал более 200 млн просмотров на YouTube.
Пирожков в клипе ищет «Золушку» и рассказывает о чувствах к ней.
Песня «Зацепила» в прошлом году получила несколько музыкальных премий, в том числе награду телеканала RU.TV в номинации «Звезда танцпола».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Клипы Александра Реввы стали самыми просматриваемыми на YouTube в России
— Галустян запел вслед за Реввой