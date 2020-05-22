Калягин не поддержал идею шахматной рассадки зрителей в театрах

Народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале назвал идею о шахматной рассадке зрителей в театре «сногсшибательной».

Он отметил, что в таком виде представить театр невозможно. «Тебе вдруг говорят, что надо поменять всю свою мысль, и чем меньше людей вас смотрит, тем лучше. Это все равно, что объявить — чем меньше лошадиных сил в двигателе, тем лучше», — сетует Калягин.

Калягин предложил разрешить зрителям занимать все места, но в масках. Идею шахматной рассадки в театрах ранее представила министр культуры России Ольга Любимова.

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