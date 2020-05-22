Экс-супруга рэпера Сереги пожаловалась, что он все еще не вернул ей детей

Экс-супруга рэпера Сереги в интервью изданию «Собеседник» призналась, что бывший муж все еще не разрешает ей видеть двоих общих детей — 10-летнего Марка и девятилетнего Платона.

Она отметила, что в 2019 году получила от рэпера три предложения снова сойтись, но не согласилась. Она предположила, что детей он похитил у нее именно поэтому. Девушка обвиняет Серегу в том, что его неделями не бывает дома, и дети сидят с няней. «Мне больно от того, что они не видят, как подрастает их сестра. Так же, когда мальчики с папой, у них не все в порядке с гигиеной и здоровьем. Они могут проходить с температурой несколько дней, пока взрослые поймут, что это серьезно», — говорит Полина.

В марте рэпер первый подал на женщину в суд с просьбой об установлении места жительства детей с отцом. «Мы с моим адвокатом подали встречный иск и заявление в полицию о вывозе детей за границу. Но карантин внес свои коррективы и дела остановились», — пожаловалась Ололо.

Девушка также воспитывает двухлетнюю дочь Мелиссу. С дочерью она живет в Киеве. Матери известно, что дети пересекали границу Крыма, а значит, могут находиться в России.

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