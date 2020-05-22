Борьба пирата с мальчиком и романтичная Ребел Уилсон в Okko
Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на пятницу, 22 мая.
В этот день на сервисе состоится онлайн-премьера пародийной комедии «Ну разве не романтично?» c Ребел Уилсон и Лиамом Хемсвортом в главных ролях. По сюжету ленты Натали теряет сознание после столкновения с преступником и внезапно обнаруживает себя персонажем идеального мира, похожего на яркую романтическую комедию. Там она заводит друга-гея, знакомится с красивыми мужчинами, ловит себя на самоцензуре и находит любовь.
Для детей Okko также подготовил новинку — норвежский мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» об увлекательных приключениях смелого и грозного капитана. Он бороздит моря в поисках волшебного бриллианта, исполняющего желания. Но на пути Саблезуба встает обычный мальчишка, которому удалось заполучить могущественное сокровище быстрее опытного моряка.
Полная программа выглядит следующим образом:
Утро
09.00 — силовая тренировка для детей от 3 лет для укрепления основных групп мышц, развития ловкости и координации движений. Чтобы вовлечь малышей в тренировочный процесс, опытные тренеры предлагают упражнения в игровой форме;
12.00 — лекция «Босх: загадки и тайные смыслы», рассказывающая о жизни и творчестве самого загадочного художника эпохи Возрождения, творившего в одно время с Рафаэлем и Микеланджело;
День
14.00 — запись кулинарного видеоурока от шеф-повара Юрия Рожкова, который предлагает удивить домашних запеканкой с картофелем и форелью;
16.00 — короткий документальный фильм «Из чего состоит наша Вселенная?», в котором рассматриваются три основные теории о черной материи и ее роли в космосе;
Вечер
19.00 — новый норвежский мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант», посвященный борьбе бывалого пирата и простого мальчишки за камень, исполняющий желания;
21.00 — новые серии скринлайф-истории «Все вместе» о дружбе, любви и поддержке во время карантина с участием Данилы Якушева, Юлии Топольницкой, Рины Гришиной, Даниила Вахрушева, Игоря Чехова и Илья Бледного;
22.00 — онлайн-премьера пародийной комедии «Ну разве не романтично?» c Ребел Уилсон и Лиамом Хемсвортом.
Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».
Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.