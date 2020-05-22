Борьба пирата с мальчиком и романтичная Ребел Уилсон в Okko

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Ребел Уилсон на церемонии вручения наград премии MTV Movie Awards Ребел Уилсон на церемонии вручения наград премии MTV Movie Awards
Ребел Уилсон на церемонии вручения наград премии MTV Movie Awards
Jordan Strauss/Invision/AP

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на пятницу, 22 мая.

В этот день на сервисе состоится онлайн-премьера пародийной комедии «Ну разве не романтично?» c Ребел Уилсон и Лиамом Хемсвортом в главных ролях. По сюжету ленты Натали теряет сознание после столкновения с преступником и внезапно обнаруживает себя персонажем идеального мира, похожего на яркую романтическую комедию. Там она заводит друга-гея, знакомится с красивыми мужчинами, ловит себя на самоцензуре и находит любовь.

Для детей Okko также подготовил новинку — норвежский мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» об увлекательных приключениях смелого и грозного капитана. Он бороздит моря в поисках волшебного бриллианта, исполняющего желания. Но на пути Саблезуба встает обычный мальчишка, которому удалось заполучить могущественное сокровище быстрее опытного моряка.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

09.00 — силовая тренировка для детей от 3 лет для укрепления основных групп мышц, развития ловкости и координации движений. Чтобы вовлечь малышей в тренировочный процесс, опытные тренеры предлагают упражнения в игровой форме;

12.00 — лекция «Босх: загадки и тайные смыслы», рассказывающая о жизни и творчестве самого загадочного художника эпохи Возрождения, творившего в одно время с Рафаэлем и Микеланджело;

День

14.00 — запись кулинарного видеоурока от шеф-повара Юрия Рожкова, который предлагает удивить домашних запеканкой с картофелем и форелью;

16.00 — короткий документальный фильм «Из чего состоит наша Вселенная?», в котором рассматриваются три основные теории о черной материи и ее роли в космосе;

Вечер

19.00 — новый норвежский мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант», посвященный борьбе бывалого пирата и простого мальчишки за камень, исполняющий желания;

21.00 — новые серии скринлайф-истории «Все вместе» о дружбе, любви и поддержке во время карантина с участием Данилы Якушева, Юлии Топольницкой, Рины Гришиной, Даниила Вахрушева, Игоря Чехова и Илья Бледного;

22.00 — онлайн-премьера пародийной комедии «Ну разве не романтично?» c Ребел Уилсон и Лиамом Хемсвортом.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.