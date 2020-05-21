Продюсер «Ласкового мая» рассказал о состоянии перенесшего инсульт Моисеева

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт поп-исполнитель Борис Моисеев.

По словам Разина, с моральной точки зрения состояние Моисеева ухудшается, и ему не стоит участвовать в ток-шоу. «Он не в состоянии сегодня рассказать то, что хотел бы. Он должен запомниться людям таким, каким был в расцвете сил, когда на него были аншлаги... На работе он и сгорел», — уверен Разин.

Разин отметил, что представитель Моисеева Сергей Горох — один из немногих, кто помогает певцу во время болезни. «Он мне как-то сказал, что даже если бы у Бори ничего не было, он все равно бы в знак благодарности содержал бы его за свой счет», — рассказал продюсер.

В декабре 2010 года Борис Моисеев был госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. После инсульта у него возникли проблемы с речью, были атрофированы мышцы лица.

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