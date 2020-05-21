Муж Гагариной озадачил ее фанатов новыми постами после слухов о разводе с ней

Фотограф Дмитрий Исхаков пока не комментирует слухи о разводе с певицей Полиной Гагариной.

У себя в Instagram он после сообщений о разрыве опубликовал несколько фотографий актрис, занятых в спектакле Марины Брусникиной «Поле» в театре «Практика»: Виктории Корляковой, Нины Гусевой и Анны Зайковой. Озадаченные фанаты Полины Гагариной в комментариях задают ему вопросы о личной жизни, которые фотограф игнорирует.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гагарина и Исхаков не живут вместе, однако еще не развелись. Супруги воспитывают общую дочь Мию и сына Гагариной от первого брака Андрея.

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