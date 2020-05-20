Суд отказался признавать гадалку дочерью Сальвадора Дали

Суд в Мадриде отклонил апелляцию испанской гадалки Пилар Абель, называвшей себя дочерью художника Сальвадора Дали, сообщает The Guardian.

Теперь Абель Пилар оплатит издержки суда, отказавшегося признавать ее дочерью художника, и эксгумацию его тела, которую делали для проведения анализа ДНК в июле 2017 года. Анализ показал, что Сальвадор Дали не является отцом Пилар.

Пилар Абель занимается предсказанием будущего по картам таро. Ранее она уверяла, что между ее матерью и Дали была связь, в результате которой в 1955 году она и появилась на свет.

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