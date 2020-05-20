Стало известно, когда родится первенец Руни Мары и Хоакина Феникса

Актриса Руни Мара и актер Хоакин Феникс готовятся стать родителями, сообщает Us Weekly со ссылкой на источник, близкий к паре.

Сами артисты пока не торопятся официально подтверждать слухи, однако, по словам инсайдеров, появления ребенка стоит ожидать в августе 2020 года. «Хоакин счастлив и сопровождает ее во время визитов к врачу», — рассказал друг семьи.

Если сообщения о беременности подтвердятся, ребенок станет для обоих артистов первенцем.

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