Умер режиссер Владимир Голуб

Режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб скончался в возрасте 82 лет, сообщается на сайте Александринского театра.

В учреждении культуры не уточняют, что именно стало причиной смерти режиссера.

После окончания режиссерского факультета Театрального училища имени Щукина при Московском государственном академическом театре имени Вахтангова Голуб служил в Александринском театре в Санкт-Петербурге. «Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры», — рассказывают в театре. За 19 лет работы он поставил 16 спектаклей, в частности, «Торможение в небесах» (1988), «Александр Невский» (1991), «Блэз» (1992), «Картины московской жизни» (1993), «Поклонимся великим тем годам...» (спектакль–концерт, 1995), «... Sorry» (1996), «Деревья умирают стоя» (2001), «На всякого мудреца довольно простоты» (2002), «Тринадцатый номер» (2003).

О месте и времени похорон пока не сообщается.