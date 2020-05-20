В Италии открлись первые музеи после карантина

После более чем двухмесячного карантина в Италии для посетителей открылись первые музеи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщает Минкультуры страны.

Так, 18 состоялось открытие Национального археологического музей и Национального музея средневекового и современного искусства в Матере, Археологического парка в Пестуме, Национальной галери современного искусства в Риме. На слудующий день для посетитиелей заработали Галерея Боргезе, а также ряд римских музеев, включая Капитолийские.

Однако многие итальянские музеи откроются только 2 июня.