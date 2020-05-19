Актриса Татьяна Васильева рассказала о краже телефона
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Актриса Татьяна Васильева в беседе с РИА «Новости» подтвердила сообщения о том, что у нее украли телефон.
До этого о краже заявила невестка звезды Мария Болонкина-Васильева.
Женщина уточняла, что к Татьяне Васильевой, недавно выписавшейся из больницы, пришли две якобы медсестры, взявшие у знаменитости «мазок» на коронавирус. После их визита Васильева обнаружила, что у нее пропал телефон.
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