Актриса Татьяна Васильева рассказала о краже телефона

Актриса Татьяна Васильева в беседе с РИА «Новости» подтвердила сообщения о том, что у нее украли телефон.

До этого о краже заявила невестка звезды Мария Болонкина-Васильева.

Женщина уточняла, что к Татьяне Васильевой, недавно выписавшейся из больницы, пришли две якобы медсестры, взявшие у знаменитости «мазок» на коронавирус. После их визита Васильева обнаружила, что у нее пропал телефон.

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