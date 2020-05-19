У актрисы Татьяны Васильевой пропал телефон после визита «медсестер»

У народной артистки России Татьяны Васильевой украли телефон, сообщила ее невестка Мария Болонкина в Instagram.

По словам Болонкиной, к актрисе пришли две девушки, представившиеся медсестрами, неумело взяли мазок, а когда актриса вышла в другую комнату за полисом, исчезли. «После этого она заметила, что у нее украли телефон», — уточнила Мария.

Сейчас Татьяна Васильева собирается обратиться в полицию.

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