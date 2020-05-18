Звезда «Брата» рассказала о том, какое кино Балабанов снял бы в 2020 году

Сыгравшая в фильмах Алексея Балабанова «Брат­» и «Замок» актриса Светлана Письмиченко в интервью «Петербургскому дневнику» поделилась размышлениями о том, какое кино он мог бы снимать сейчас.

Она призналась, что в фильме «Брат­» актеры снимались бесплатно. «Не знаю, как Леша смог бы снимать свое кино в наше сегодняшнее время – торговое, коммерческое. Сейчас все любят считать деньги, а мы тогда у Балабанова снимались бесплатно», — вспоминает актриса, добавляя, что денег у режиссера хватало только на пленку. «Если бы он был жив сейчас, скорее всего, ушел в подполье, изолировался гораздо раньше, чем наступила самоизоляция, и снимал бы свои фильмы. Наверное, ему бы понравилось наше «кровавое» время, когда не завуалирована борьба света и тьмы, потому что сейчас идет колоссальная проверка людей», — сказала Письмиченко, предположив, что он создал бы картину именно на эту тему.

Режиссер Алексей Балабанов скончался 18 мая 2013 года в возрасте 54 лет.

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