Детская поэтесса Инна Гамазкова умерла после заражения коронавирусом
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Детская поэтесса Инна Гамазкова скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщил в Facebook поэт Герман Лукомников.
По словам Лукомникова, Гамазкова умерла в больнице после заражения коронавирусом.
Инна Гамазкова — лауреатка премии им. Корнея Чуковского в области детской литературы. Выпустила книги «Азбука в загадках», «У кого какие мамы», «Говорящая занавеска», «Про мальчишек и девчонок. Озорные частушки» и др.
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