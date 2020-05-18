Детская поэтесса Инна Гамазкова умерла после заражения коронавирусом

Детская поэтесса Инна Гамазкова скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщил в Facebook поэт Герман Лукомников.

По словам Лукомникова, Гамазкова умерла в больнице после заражения коронавирусом.

Инна Гамазкова — лауреатка премии им. Корнея Чуковского в области детской литературы. Выпустила книги «Азбука в загадках», «У кого какие мамы», «Говорящая занавеска», «Про мальчишек и девчонок. Озорные частушки» и др.

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