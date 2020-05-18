Адвокат Муцениеце прокомментировала ее задержание

Адвокат актрисы Агаты Муцениеце, задержанной за попытку остановить подготовку к вырубке аллеи около дома на севере Москвы, прокомментировала случившееся.

Адвокат Жанна Михална отметила, что полицейские не стали составлять протокол на актрису. «Она оказалась не в нужном месте, не в нужное время», — цитирует РИА «Новости» представительницу звезды. «Полиция просто делает свою работу. К ОВД никаких вопросов и претензий», — сказала она.

Также представительница Муцениеце отметила, что у актрисы мало шансов в борьбе с вырубкой деревьев.

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