Любовь Успенская рассказала о смерти близких от COVID-19

Певица Любовь Успенская во время прямого эфира в Instagram сообщила о смерти близких людей из-за коронавируса. Она также призвала всех серьезно отнестись к пандемии.

«Пожалуйста, не подумайте, что это паника или «развод». Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей», — сказала Успенская.

При этом она не стала рассказывать о том, кто они.

Кроме того, артистка рассказала, что некоторые ее друзья больны коронавирусом и в настоящее время лечатся. По словам певицы, они живут в других странах.