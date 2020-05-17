Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров

Министерство культуры России и крупнейшие сети кинотеатров обратились к Роспотребнадзору с просьбой подготовить план по возобновлению работы кинотеатров, пишет пресс-служба ведомства.

»Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров», — говорится в сообщении.

Также направлены письма регионам с просьбой определить возможные сроки возобновления работы кинотеатров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье отменяется ряд введенных из-за COVID-19 ограничений

— В Тюменской области с 18 мая возобновится работа предприятий сферы услуг

— В Севастополе снимут ограничения из-за коронавируса с 18 мая