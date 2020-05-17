Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров
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Министерство культуры России и крупнейшие сети кинотеатров обратились к Роспотребнадзору с просьбой подготовить план по возобновлению работы кинотеатров, пишет пресс-служба ведомства.
»Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров», — говорится в сообщении.
Также направлены письма регионам с просьбой определить возможные сроки возобновления работы кинотеатров.
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