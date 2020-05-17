Скончался американский актер Фред Уиллард

Американский комедийный актер Фред Уиллард скончался в Лос-Анджелесе на 81-м году жизни, сообщает газета The Hollywood Reporter.

Родственники звезды заявили, что смерть наступила 15 мая по естественным причинам.

«Ушел очень мирно… Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда», — сказала дочь актера Хоуп.

Фред Уиллард стал известен мировому зрителю своими ролями в фильмах «Американский пирог», «Свадебный переполох», «Пятьдесят оттенков черного» и других.