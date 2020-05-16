Грета Тунберг снялась в новом клипе Pearl Jam
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в съемках клипа группы Pearl Jam на песню Retrograde. Ролик был опубликован на их YouTube-канале.
Композиция является частью студийного альбома Gigaton, который стал 11 в творчестве группы.
Главных герой клипа приходит к гадалке, которую и играет Тунберг. Она рассказывает об экологических последствиях отсутствия должного внимания к планете. После этого участники группы Pearl Jam появляются в кадре в виде карт Таро.
Режиссером видеоклипа выступил австралиец Джошем Уэйкли, который работал над роликом в условиях самоизоляции.
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