Грета Тунберг снялась в новом клипе Pearl Jam

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в съемках клипа группы Pearl Jam на песню Retrograde. Ролик был опубликован на их YouTube-канале.

Композиция является частью студийного альбома Gigaton, который стал 11 в творчестве группы.

Главных герой клипа приходит к гадалке, которую и играет Тунберг. Она рассказывает об экологических последствиях отсутствия должного внимания к планете. После этого участники группы Pearl Jam появляются в кадре в виде карт Таро.

Режиссером видеоклипа выступил австралиец Джошем Уэйкли, который работал над роликом в условиях самоизоляции.

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