Названа причина смерти звезды фильма «А зори здесь тихие» Мещеряковой

Стала известна причина смерти 77-летней заслуженной артистки России Аллы Мещеряковой, сообщает «Московский комсомолец».

Как рассказал сын актрисы, Мещерякова ничем не болела, однако ее «подвело сердце». В последние годы жизнь артистки была трудной, тяжело болел ее муж, документалист Владимир Коновалов, его состояние требовало постоянного ухода. Сейчас он прикован к постели.

Алла Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК, работала в Театре-студии киноактера. С 1964 года снималась в кино.

Известна по ролям в фильмах «Сердце друга», «Ксения, жена Федора», «Софья Ковалевская», «Зонтик для новобрачных», сериале «Бригада». В военной драме «А зори здесь тихие» сыграла квартирную хозяйку главного героя Марию Никифоровну.

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