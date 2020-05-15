Лука Гуаданьино станет режиссером ремейка «Лица со шрамом»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Кадр из фильма «Лицо со шрамом», 1983 год Кадр из фильма «Лицо со шрамом», 1983 год
Кадр из фильма «Лицо со шрамом», 1983 год
IMDb

Режиссер Луку Гуаданьино займется съемками ремейка фильма «Лица со шрамом», вышедшего в 1983 году. Об этом пишет The Variety.

Cообщается, что сценаристами картины будут Джоэл и Итан Коэны. Они напишут последнюю версию сценария ленты. Главная роль в фильме досталась мексиканскому актеру Диего Луне («Изгой-один. Звездные войны: Истории», «Нарко: Мексика»).

Как отмечается, новый фильм станет переосмыслением иммигрантской истории, показанной в фильмах 1932 (режиссер Говард Хоукс) и 1983 (постановщик Брайан Де Пальма) годов. Действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе.