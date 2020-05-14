Концерт Гребенщикова и сериал о женском скейтбординге в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на пятницу, 15 мая.

Вечером в пятницу в Okko состоится квартирник не нуждающегося в представлениях Бориса Гребенщикова, который пройдет в рамках проекта «Okko театр». Выступит музыкант прямиком из Лондона, где его застал карантин. В ходе «Квартирника БГ» артист исполнит как свои новые песни, так и легендарные хиты прошлого.

А уже ближе к ночи подписчикам Okko следует обратить внимание на сериал «Бетти» — одну из главных премьер этого месяца от HBO. Комедийное шоу, которое доступно в подписке «Сериалы Амедиатека», является спин-оффом популярной полнометражной драмы «Скейт-кухня» (автором обоих проектов выступила Кристал Мозелл). В центре сюжета здесь — группа девушек, увлекающихся скейтбордингом и параллельно разрушающих стереотип, что это чисто мальчишеское занятие.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

09.00 — универсальная тренировка, направленная на укрепление всех основных групп мышц, из цикла онлайн-занятий #ФитнесПротивВируса, который помогает поддерживать отличные физический кондиции, не выходя из дома;

12.00 — цикл интервью с известными гостями, включая режиссеров Андрея Звягинцева, Сергея Соловьева, Романа Виктюка, музыканта Бориса Гребенщикова и спортивного комментатора Геннадия Орлова, от музея Эрарта;

День

14.00 — рецепт барабульки с креветкой от шеф-повара Артема Мартиросова в рамках серии видеоуроков «Готовим дома с Novikov School»;

16.00 — спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» Кировского театра кукол им. А.Н. Афанасьева (в этом году у него юбилей — 85 лет!), основанный на одноименном произведении Александра Пушкина;

Вечер

19.00 — квартирник Бориса Гребенщикова из Лондона;

21.00 — новые серии максимально актуального для этой весны сериала «Нагиев на карантине» с Дмитрием Нагиевым в главной роли от режиссера Сарика Андреасяна;

22.00 — один из главных сериалов месяца — «Бетти». Шоу доступно в подписке «Сериалы Амедиатека».

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.