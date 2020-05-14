Концерт Гребенщикова и сериал о женском скейтбординге в Okko

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Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выступает на музыкальном фестивале под... Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выступает на музыкальном фестивале под...
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выступает на музыкальном фестивале под...
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на пятницу, 15 мая.

Вечером в пятницу в Okko состоится квартирник не нуждающегося в представлениях Бориса Гребенщикова, который пройдет в рамках проекта «Okko театр». Выступит музыкант прямиком из Лондона, где его застал карантин. В ходе «Квартирника БГ» артист исполнит как свои новые песни, так и легендарные хиты прошлого.

А уже ближе к ночи подписчикам Okko следует обратить внимание на сериал «Бетти» — одну из главных премьер этого месяца от HBO. Комедийное шоу, которое доступно в подписке «Сериалы Амедиатека», является спин-оффом популярной полнометражной драмы «Скейт-кухня» (автором обоих проектов выступила Кристал Мозелл). В центре сюжета здесь — группа девушек, увлекающихся скейтбордингом и параллельно разрушающих стереотип, что это чисто мальчишеское занятие.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

09.00 — универсальная тренировка, направленная на укрепление всех основных групп мышц, из цикла онлайн-занятий #ФитнесПротивВируса, который помогает поддерживать отличные физический кондиции, не выходя из дома;

12.00 — цикл интервью с известными гостями, включая режиссеров Андрея Звягинцева, Сергея Соловьева, Романа Виктюка, музыканта Бориса Гребенщикова и спортивного комментатора Геннадия Орлова, от музея Эрарта;

День

14.00 — рецепт барабульки с креветкой от шеф-повара Артема Мартиросова в рамках серии видеоуроков «Готовим дома с Novikov School»;

16.00 — спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» Кировского театра кукол им. А.Н. Афанасьева (в этом году у него юбилей — 85 лет!), основанный на одноименном произведении Александра Пушкина;

Вечер

19.00 — квартирник Бориса Гребенщикова из Лондона;

21.00 — новые серии максимально актуального для этой весны сериала «Нагиев на карантине» с Дмитрием Нагиевым в главной роли от режиссера Сарика Андреасяна;

22.00 — один из главных сериалов месяца — «Бетти». Шоу доступно в подписке «Сериалы Амедиатека».

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.