Умер создатель «Петербургского ангела» Роман Шустров

В Санкт-Петербурге скончался известный своей работой «Петербургский ангел» скульптор Роман Шустров. Об этом на странице в Facebook сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Ранее Шустров был госпитализирован в Мариинскую больницу с двусторонней пневмонией. На последней неделе скульптора подключили к аппарату ИВЛ.

«Медики сделали все, что могли, но увы... Светлая память создателю «Петербургского ангела»», — написал Вишневский.

Мини-скульптура «Петербургский ангел» находится на набережной Фонтанки в Измайловском саду Молодежного театра.