Перед смертью звезду фильма «А зори здесь тихие» обокрали

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Заслуженную артистку России Аллу Мещерякову обокрали за несколько дней до смерти, сообщает «Рен ТВ».

Сиделка мужа Мещеряковой — режиссера Владимира Коновалова — грабила их квартиру в Аптекарском переулке с 9 по 11 мая, утверждает дочь документалиста Наталья. По словам Натальи, злоумышленница похитила 30 тыс. руб., принадлежащие ее отцу,а также драгоценности Мещеряковой. 11 мая Алла Мещерякова скончалась.

Сейчас подозреваемую разыскивают.

Алла Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК, работала в Театре-студии киноактера. С 1964 года снималась в кино.

Известна по ролям в фильмах «Сердце друга», «Ксения, жена Федора», «Софья Ковалевская», «Зонтик для новобрачных», сериале «Бригада». В военной драме «А зори здесь тихие» сыграла квартирную хозяйку главного героя Марию Никифоровну.

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