Скончался 21-летний сын певицы Мелиссы Этеридж

Сын рок-певицы Мелиссы Этеридж Бекетт Сайфер скончался в возрасте 21 года, сообщает CNN со ссылкой на представителя артистки.

По словам Этеридж, причиной смерти Сайфера стала наркотическая зависимость. «Мой сын Бекетт, которому был всего 21 год, пытался победить зависимость, но сдался. Все, кто любил его, его семья и друзья, будут по нему скучать», — написала она в соцсетях.

Бекетт родился в браке Этеридж с режиссером Джули Сайфер. Также у них есть дочь Бейли. Обоих детей родила Сайфер, донором выступил музыкант Дэвид Кросби.

У Мелиссы Этеридж есть еще двое детей — сын и дочь — от брака с актрисой Тэмми Линн Майклз, их биологической матерью является Майклз.