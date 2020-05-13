Зрители не оценили фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Мировая премьера драмы Джоша Транка «Лицо со шрамом» с Томом Харди в роли гангстера Аль Капоне прошла онлайн, однако не впечатлила первых зрителей.

На сайте Rotten Tomatoes ленту высоко оценила половина зрителей и только треть критиков, на портале IMDb «Лицу со шрамом» поставили 5,5 из 10 баллов. «Я люблю гангстерские фильмы, я большой фанат Тома Харди, так что у меня были все причины полюбить это кино. Но нет. Основная причина — он скучный, бесполезный и скучный», — пишет один из зрителей.

По сюжету «Лица со шрамом», 47-летний Аль Капоне освобождается из тюрьмы и сталкивается с деменцией и последствиями своего криминального прошлого.

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