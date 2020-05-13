На Дробыша и Самбурскую подали в суд из-за плагиата песни
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На Виктора Дробыша и Настасью Самбурскую подали в суд из-за плагиата песни, сообщает Telegram-канал Mash.
По мнению поэтессы Анастасии Рыбачук, Дробыш и Самбурская позаимствовали у нее стихотворение «Мечта» для песни «Старая», запись которой проходила при участии продюсерского центра Дробыша.
Теперь Анастасия Рыбачук хочет взыскать с Дробыша и Самбурской 1,5 млн руб. в суде.
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