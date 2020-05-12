Грандиозный концерт Лободы и путешествие в прошлое в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на среду, 13 мая.

Вечером зрителей ждет двухчасовая запись живого концерта Светланы Лободы, поставленного вместе с лучшими специалистами по визуальным эффектам из разных стран. В грандиозном шоу с новейшими световыми и визуальными решениями прописана драматургия сюжета, а на сцене вместе с артисткой выступает команда из 100 музыкантов, артистов балета и бэк-вокалистов. Постановщиком масштабного выступления стал Олег Боднарчук, работавший над юбилейным концертом Аллы Пугачевой.

В Okko стал доступен сериал FoxNow «11.22.63», снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Главный герой — учитель английского языка Джейк Эппинг (Джеймс Франко) — с помощью временного портала переносится в 1960 год и пытается предотвратить убийство президента США Джона Кеннеди. Попав в прошлое, он привязывается к этому времени и обнаруживает, что оно само противится переменам.

Полная программа расписания на среду выглядит следующим образом:

Утро

9:00 — энергоемкая функциональная тренировка с резиновым амортизатором для развития основных двигательных качеств. Упражнения со специальным оборудованием, которое обойдется в 300-700 рублей, сделает повседневную активность более безопасной, поможет улучшить качество жизни и развить физические способности организма;

12:00 — музыкальный спектакль «Смех да и только» от Мордовского театра кукол, поставленный на основе поучительных басен Крылова «Мартышка и очки», «Демьянова уха»,«Ворона и лисица», «Слон и Моська» и других;

День

14:00 — кулинарный сериал «Джейми Оливер: продолжаем готовить», в котором знаменитый британский повар делится экономными рецептами и помогает эффективно использовать имеющиеся продукты;

16:00 — цикл лекций «Развитие памяти» от преподавателя Центра образовательных

технологий Advance Елены Лебедевой. Специалист поможет раскрыть основные механизмы запоминания информации и расскажет, почему необходимо тренировать мозг в условиях развития технологий;

Вечер

19:00 — запись грандиозного живого концерта Светланы Лободы с технологиями дополненной реальности и командой из 100 музыкантов, артистов балета и бэк-вокалистов;

21:00 — полнометражное продолжение двух аниме-сериалов об отвергнутом принце Империи «Код Гиас: Лелуш Воскресший» режиссера Горо Танигути. Действие фильма происходит в альтернативной реальности, где планета захвачена Священной Британской Империей;

22:00 — мини-сериал «11.22.63», снятый на основе одноименного научно-фантастического романа Стивена Кинга. Главный герой шоу — учитель английского языка — отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.