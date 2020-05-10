Роскомнадзор представил рекомендации для киноиндустрии

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Роскомнадзор представил рекомендации по профилактике коронавируса для работников киноиндустрии, чтобы восстановить киносъемочный процесс, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию продюсеров кино и телевидения.

»Роспотребнадзор постановил, что возобновление съемочной деятельности возможно при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников киноиндустрии», — говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, работодатели должны измерять температуру у съемочной группы перед началом и в конце смены. Также сотрудники должны сдавать тесты на коронавирус и работать в масках. Более того, следует минимизировать число людей на площадке.

В России выявлено почти 210 тысяч заражений коронавирусом, скончались 1915 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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