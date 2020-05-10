Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
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Клип группы Little Big на песню «Hypnodancer» попал в тренды YouTube в 26 странах мира. Об этом сообщили участники коллектива на странице в Instagram.
Они поблагодарили страны, которые выразили им поддержку на данном видеохостинге.
Клип на песню «Hypnodancer» был опубликован на официальном канале группы 8 мая и набрал уже свыше 12 млн просмотров. В настоящее время видео занимает 13 место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.
Работа снята в стиле танцевальных хитов из 90-х. В ней приняли участие юморист Александр Гудков, комик Данила Поперечный и многие другие.
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