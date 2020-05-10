Михаил Ефремов признался, что стал меньше пить в самоизоляции

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Актер Михаил Ефремов признался, что стал меньше употреблять алкоголь во время самоизоляции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но все равно это меньше, чем раньше», — завил он.

Ефремов рассказал, что раньше он мог выпить после репетиции в барах, а потом прийти домой, где все уже спят. Актер добавил, что он не домашний алкоголик.

Он отметил, что сейчас проводит время дома с детьми, поэтому «больше ответственности за все».

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