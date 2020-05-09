Россияне спели «День Победы» из окон своих домов по всей стране
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Сразу после Минуты молчания памяти павших в Великой Отечественной войне в эфире общенациональных каналов прозвучала песня «День Победы».
Начал исполнять первый куплет Лев Лещенко, другие строчки из песни исполнили ветераны, простые горожане, актеры, музыканты и телеведущие вместе со своими семьями, выглянув из окон своих домов и квартир.
Песня «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова получила популярность с конца 1970-х годов.
Ее исполнение на 9 мая стало традицией праздника.