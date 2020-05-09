Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках
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Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram.
Йовович опубликовала снимки родных и их боевых наград. При этом она на английском и русском языках рассказала, что ее бабушка по материнской линии Татьяна Попова с 16 лет была медсестрой на передовой и прошла всю дорогу до Берлина. Кроме того, дедушки актрисы по материнской и отцовской линиям Александр Логинов и Богдан Йовович также воевали.
При этом Йовович отметила, что «очень гордится» своим наследием и своими предками. Она выразила почтение всем «смелым душам, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше».