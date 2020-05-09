Вышел фильм в память о Сергее Доренко
В годовщину смерти журналиста Сергея Доренко вышел фильм «Сергей Доренко – Дорога домой», он опубликован на канале «Расстрига» в Youtube.
В фильме жена журналиста Юлия Доренко повторяет его последний маршрут, вспоминает мужа вместе с его родными, друзьями и коллегами, а также рассуждает о его возможном поведении в условиях ситуации с коронавирусом.
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва», ведущий утреннего шоу «Подъем» журналист Сергей Доренко скончался после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП.
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