Вышел фильм в память о Сергее Доренко

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Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко перед началом интервью... Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко перед началом интервью...
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко перед началом интервью...
Илья Питалев/РИА «Новости»

В годовщину смерти журналиста Сергея Доренко вышел фильм «Сергей Доренко – Дорога домой», он опубликован на канале «Расстрига» в Youtube.

В фильме жена журналиста Юлия Доренко повторяет его последний маршрут, вспоминает мужа вместе с его родными, друзьями и коллегами, а также рассуждает о его возможном поведении в условиях ситуации с коронавирусом.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва», ведущий утреннего шоу «Подъем» журналист Сергей Доренко скончался после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП.

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