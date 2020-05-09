Мила Йовович прочитала «Муху-Цокотуху» на русском языке

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович прочитала детскую сказку в стихах Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» на русском языке в рамках акции «Сказки на дому». Видео актриса выложила на своей странице в Instagram.

В публикации она пояснила, что акция «Сказки на дому» была запущена для детей, которые сидят на карантине.

Йовович добавила, что это одна из ее любимых сказок из детства.

Также актриса поделилась планами с поклонниками, что собирается записать несколько любимых песен на русском языке, а потом написать несколько сказок на английском.

В комментариях под постом русскоязычные пользователи выразили восторг от прочтения сказки.